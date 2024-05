Prodotti non sicuri e dannosi, Gdf sequestra 63mila articoli

Oltre 63 mila accessori di vario genere tra cui bigiotteria, apparecchi elettrici e prodotti per le feste ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute umana, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, nell'ambito di servizi volti alla tutela del mercato e della sicurezza dei prodotti, nel corso di cinque distinte attività operative attuate nei confronti di altrettante attività commerciali.

Al momento dell'accesso negli esercizi interessati ubicati a Catanzaro, Lamezia Terme e Davoli, i militari appartenenti rispettivamente al Gruppo di Catanzaro, alla Compagnia di Soverato, al Gruppo e alla Compagnia Pronto impiego di Lamezia Terme, hanno trovato la merce non riportante le indicazioni previste dalla normativa sull'etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d'origine, la qualità e la presenza di materiali potenzialmente pericolosi per la salute umana. I prodotti, inoltre, sono risultati privi del marchio Ce che conferisce loro il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all'utilizzazione nel territorio comunitario, attestandone la conformità agli standard imposti dall'Unione Europea.

Quattro persone sono state segnalate alla Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia per gli adempimenti di competenza, mentre per un quindo si è proceduto al sequestro penale della merce e alla conseguente denuncia.



