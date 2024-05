Scontro tra tre auto, morta una donna e ferita la figlia 15enne

CORIGLIANO-ROSSANO, 16 MAG - Una donna, Maria Rosaria Boccuti, 41 anni, di Crosia, è morta e la figlia di 15 anni è rimasta ferita in modo grave, in seguito ad un violento scontro che ha visto coinvolte tre auto, avvenuto sulla statale 106 ionica in località Toscano, a Corigliano Rossano, area urbana di Rossano.

L'auto, una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano la donna e sua figlia si sarebbe scontrata con un'Audi, il cui conducente è ferito, coinvolgendo una terza vettura il cui conducente che non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, e le ambulanze del 118. La ragazza è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza.



