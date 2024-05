Maltrattamenti a moglie e familiari, un arresto a Mesoraca

Avrebbe posto in essere da oltre 10 anni continue violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie. Un trentaduenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Mesoraca con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L'arresto ha fatto seguito alla denuncia della moglie che, ai militari, ha raccontato di vivere, insieme ai figli minori, per responsabilità del coniuge, una situazione di ansia e terrore protrattasi da tempo.

La donna, stanca del clima di paura instaurato in famiglia, ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri che, in sinergia con la Procura di Crotone, hanno attivato le procedure legate al "Codice Rosso" a tutela delle vittime di violenza domestica.

Dopo aver ascoltato i racconti della vittima e dei suoi familiari, allo scopo di ricostruire la vicenda, i militari hanno proceduto all'arresto del trentaduenne.



