Tir si ribalta, chiusa temporaneamente autostrada A2

L'autostrada A2 è stata chiusa temporaneamente stamani a causa di un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è sbandato andando ad impattare contro i newjersey e ribaltandosi sulla sede stradale, in prossimità dello svincolo di Altilia Grimaldi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cosenza che ha soccorso l'autista poi affidato al personale sanitario del Suem 118 e messo in sicurezza il mezzo.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica, e personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il tratto autostradale interessato è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA