In fiamme stabilimento balneare a Diamante, gravi danni

Un incendio è divampato la notte scorsa nello stabilimento balneare "Lido delle sirene" a Cirella, frazione di Diamante e nota località turistica, provocando danni ingenti alla struttura. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco dopo ore di lavoro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Scalea. Dai primi accertamenti sembra che l'ipotesi prevalente al momento sia quella di un rogo provocato da cause accidentali.

Non è escluso che l'incendio sia scoppiato dai locali della cucina. Le indagini comunque proseguono anche in attesa degli accertamenti che saranno compiuti dai tecnici dei vigili del fuoco.



