"Primo Maggio d'autore" a Praia a Mare con Ron

É stato premiato con il pubblico delle grandi occasioni il concerto di Ron in piazza della Resistenza di Praia a Mare per il "Primo Maggio d'autore", nonostante la pioggia, caduta fino all'orario d'inizio, facesse immaginare un'affluenza ridotta.

Lo spettacolo, voluto dal sindaco, Antonino De Lorenzo, si é rivelato un successo. Ron ha incantato il pubblico, offrendo un concerto, durato due ore, impreziosito dai tanti successi della sua ricca discografia contenuta in ben 26 album.

Il cantautore originario di Dorno (Pavia), accompagnato dal pianista catanzarese Giuseppe Tassoni, che ha riarrangiato tutti i suoi brani; dal chitarrista Roberto Di Virgilio e dalla polistrumentista e cantante Stefania Tasca, entrambi torinesi, ha sfoderato tutte le sue "perle", a tratti imbracciando la chitarra, in altri seduto su un divano o al pianoforte. Da "Una città per cantare" ad "Anima", brano vincitore del Festivalbar del 1982, fino a "Vorrei incontrarti fra cent'anni", con cui ha vinto nel 1996, in coppia con Tosca, il Festival di Sanremo.

Applauditi i tributi a Luigi Tenco e Lucio Dalla. Con quest'ultimo, in particolare, sono state numerose le collaborazioni, a cominciare dallo storico tour "Banana Repubblic" insieme a Francesco De Gregori.

Ron, a fine concerto, si è intrattenuto a lungo con i fan accorsi nel backstage, rilasciando autografi e concedendosi ad innumerevoli selfie. Prima dello spettacolo al cantautore è stato consegnato dal sindaco De Lorenzo e dal promoter Ruggero Pegna, che ha confezionato l'evento, il "Riccio d'Argento" realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco, l'oscar di "Fatti di musica" attribuito in 38 edizioni ai più prestigiosi nomi della musica d'autore italiana ed internazionale.

Una serata da incorniciare che, come ha già annunciato Pegna, avrà numerose repliche. Ron, infatti, tornerà in Calabria il 23 giugno al Teatro dell'Abbazia di San Giovanni in Fiore. E poi il 28 giugno a Lamezia Terme, su corso Numistrano, ed il 5 agosto a "Le Castella" di Isola Capo Rizzuto. Concerti a cura delle rispettive Amministrazioni comunali.



