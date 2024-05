Violazioni in materia di lavoro nel crotonese, emesse sanzioni

Sanzioni e ammende per quasi 14 mila euro sono state comminate nei giorni scorsi al titolare di un centro socio assistenziale di Melissa, in provincia di Crotone, a seguito delle ispezioni svolte dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina in collaborazione con i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone e al Nucleo antisofisticazione di Cosenza.

All'esito dei controlli sul rispetto della normativa vigente, sono emerse, a carico del titolare della struttura, irregolarità e violazioni in materia di mancata sorveglianza sanitaria e mancata formazione dei lavoratori.



