Presidente Albania visita chiesa bizantina tappezzata di mosaici

"E' una chiesa estremamente rara, tutta fatta di mosaici. Vorrei ringraziare il maestro, l'artista che, con tanta dedizione, è riuscito a realizzare questa meraviglia". Lo ha detto il presidente della Repubblica d'Albania, Bajran Begaj, al termine della sua visita nella chiesa di San Giovanni Battista di Acquaformosa, comune arbereshe in provincia di Cosenza.

"Ovviamente, quanto gli arbereshe hanno lasciato la loro Patria - ha aggiunto Begaj - avevano anche bisogno di nutrirsi anche di spiritualità. Sono arrivati qui, hanno costruito questa chiesa e l'hanno mantenuta fino ad ora. Ringrazio tantissimo quanti contribuiscono alla manutenzione di questa chiesa. E' un valore raro, inestimabile".

L'edificio - ha spiegato il parroco, papas Raffaele De Angelis - quasi per l'80% tappezzata dai mosaici che sono stati commissionati dall'allora parroco, padre Vincenzo Matrangolo (1913 - 2004), e sono stati eseguiti da un mosaicista del posto.

Ovviamente colpisce perché questa chiesa essendo quasi interamente mosaicata è, come tutte le chiese bizantine, un vero tesoro di arte ed è anche un tesoro di fede. Queste immagini - ha aggiunto il sacerdote - la impreziosiscono e la rendono ancora più maestosa rispetto a quello che è già di per sé una chiesa bizantina. Quello che viene rappresentato dai mosaici sono, a parte le scene obbligatorie presenti in ogni chiesa riferite all'antico testamento, con i racconti della creazione dell'uomo, della donna e del mondo e poi altre, tra le principali, del nuovo testamento, tra cui l'Annunciazione, l'entrata in Gerusalemme, la Morte e la Resurrezione del Signore, il Battesimo e la Nascita.

Come mosaici più recenti abbiamo il mosaico dell'Esaltazione, della Croce, dell'Ascensione e della Pentecoste. Questa chiesa risulta, come tutte le chiese bizantine risulta così come una vera e propria catechesi per immagini, una Bibbia a colori in modo che il fedele che un tempo non sapeva leggere attraverso queste immagini potesse conoscere l'opera di salvezza che il Signore ha fatto per ognuno di noi".



