Scontro tra un'auto e tre moto, un morto e due feriti gravi

Un motociclista è morto ed altri due sono rimasti gravemente feriti a causa dello scontro con un'auto. L'incidente è accaduto a Lorica, sulla Sila, nel territorio di Casali del Manco.

Per cause ancora da accertare le tre moto e l'auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'eliambulanza da Cosenza con a bordo il medico Pasquale Gagliardi. I soccorsi prestati al ferito più grave, un 37enne residente nel catanzarese, però, sono risultati vani e l'uomo è morto. Constatata la gravità delle ferite degli altri due, il medico ha fatto intervenire una seconda eliambulanza da Catanzaro. I due feriti sono stati quindi trasportati negli ospedali delle due città. Il conducente della vettura è in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cosenza per i rilievi e per stabilire le cause dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA