Due auto distrutte da incendi dolosi a Cassano allo Ionio

Due auto, una Alfa Romeo 147 e una Fiat Panda, sono andate completamente distrutte da due incendi dolosi divampati la notte scorsa nel quartiere Lauropoli di Cassano allo Ionio. I due roghi sono scoppiati intorno alle 2,30 in via San Giusto, dove era parcheggiata la Fiat Panda, e in via Alfonso Rendano, dove era parcheggiata la 147 Alfa Romeo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza dei luoghi. I carabinieri della Compagnia di Cassano hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno avviato le indagini su quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA