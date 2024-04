Valditara, 'mare è ricchezza per umanità che va salvaguardata'

"Al mare dobbiamo tanto. È importante questo messaggio che parte dalle scuole, parte dai giovani, anche perché questo legame fra mare e terra significa un messaggio di un legame fra scoperta e identità, fra storia e futuro". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a Reggio Calabria a margine della Festa Nazionale del Mare e della Cultura Marinara.

Valditara ha aggiunto parlando con i giornalisti prima del suo intervento che "è importante salvaguardare quella che è una ricchezza per l'umanità". Facendo riferimento al concorso collegato alla Giornata, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha rivelato che i temi dei ragazzi sono stati tutti particolarmente centrati. "Hanno ben compreso - ha detto - lo spirito di questa giornata che ho fortemente voluto si svolgesse proprio qui a Reggio per dare un segnale di quanto la Calabria stia diventando sempre più centrale nella nostra nazione. E' un messaggio sull'importanza di questo mare - ha detto ancora - ed è qui che è nata la civiltà dell'occidente. Ma è un messaggio anche più per ricordare quello che il mare ha rappresentato nella storia dell'Italia".



