Trenitalia, consegnato il decimo treno Pop per la Calabria

Un nuovo treno Pop sarà in circolazione sui binari della Calabria. Lo annuncia Trenitalia secondo cui si tratterà del "decimo convoglio elettrico di nuova generazione per la regione".

"Continua, così - è detto in una nota - la rivoluzione del Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs in Calabria. Il treno Pop circolerà su tutte le linee elettrificate della Calabria. Riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, il Pop vanta elevati standard di affidabilità e sicurezza. Tecnologicamente avanzati ed ecologici questi nuovi treni sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un'illuminazione Led ottimizzata grazie ai grandi finestrini, che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Il livello di rumore e le vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole".

"L'arrivo dei nuovi treni - riporta la nota di Trenitalia - rientra nell'ampio piano di investimenti complessivi previsti dal Contratto di Servizio con la Regione e ArtCal, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi a favore di pendolari e viaggiatori, pari a oltre 300 milioni di euro, di cui 210 milioni per il rinnovo della flotta di cui circa 140 milioni a carico della Regione Calabria. Parte integrante del piano di investimenti la consegna di 27 nuovi treni: 14 Pop a 4 carrozze e 13 Blues a 4 carrozze (cinque quelli già consegnati); con la consegna dei nuovi treni l'età media della flotta scenderà da 29 anni del 2018 a 9 anni nel 2026".



