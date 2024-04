Occhiuto, 'con Badolato la Calabria si fa conoscere e conquista'

"Badolato, in Calabria, è il secondo Borgo più bello d'Italia. La nostra Regione si fa conoscere e conquista il cuore degli italiani, anche se per noi avrebbe meritato di vincere". E' quanto scrive in un post su facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto dopo che il comune della costa ionica catanzarese si è classificato tra i finalisti, sfiorando il titolo e conquistando il secondo posto, nel concorso 'Il Borgo dei Borghi', collegato alla trasmissione di Raitre 'Kilimangiaro' andato in onda nella serata di ieri e condotto da Camila Raznovich..

A vincere la competizione, precedendo Badolato, è stato il borgo toscano di Peccioli in provincia di Pisa. In passato la Calabria si era già aggiudicato il riconoscimento attribuito dalla trasmissione televisiva con l'affermazione di Tropea, la perla della Cosa degli Dei 'Borgo dei borghi 2021'. Nel post il presidente della Regione allega anche il video trasmesso durante la trasmissione televisiva che, aggiunge, racconta Badolato come "un meraviglioso scrigno di bellezza, storia e cultura".



