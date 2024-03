I sogni e i loro residui in una mostra personale di Zicchinella

S'intitola "I residui dei sogni" la mostra personale di Joseph Zicchinella, artista originario di Catanzaro che vive e lavora in Veneto, ospitata dal 6 al 22 aprile nella sede di Piacenza della Galleria d'arte Jelmoni Studio. L'esposizione, che aprirà i battenti sabato 6 aprile, è curata da Elena Jelmoni con testi di presentazione e testimonianze di Teodolinda Coltellaro e Vittorio Politano.

"Questa mia mostra piacentina - spiega Zicchinella che si è formato all'Accademia di Belle arti di Catanzaro e ha all'attivo presenze in tutte le maggiori città italiane, in Germania, Francia, Belgio, Spagna, Turchia e nel 2012 alla Broadway Gallery di New York - ripercorre il solco degli 'incontri e residui' presentati a Milano nel 2018 nell'antologica alla Galleria Cortina. Qui però mi soffermo nello specifico sui 'residui dei sogni'; frammenti di luce e trasparenze che rimandano al tessuto emotivo che resta latente nello stato di veglia".

"Oggi più che mai - sottolinea l'artista - è fondamentale presidiare i sogni, e proteggerli dal vacuo dilagante, in una rivolta dell'ordinario che diventa cassa di risonanza del vissuto autentico. Se i ricordi ci portano indietro (residui d'emozioni), i sogni, nel loro girovagare senza direzione né verso, ci portano da qualsiasi parte, avanti, indietro, oltre, fuori, anche nel futuro. Dunque, cosa - si chiede Zicchinella - sono i residui dei sogni? Le minime impronte sedimentate nel nostro vissuto, le prime emozioni infantili, ciò che rimane al mattino dei nostri sogni notturni, l'eco interiore dei nostri incontri, suggestioni, frammenti d'emozioni, passaggi multisensoriali, paesaggi mentali, tracce indelebili che nel mio fare arte tento di restituire allo sguardo di chi si mette in sintonia con i miei lavori".

La Galleria Jelmoni Studio Gallery, fondata nel 1995, da oltre 15 anni lavora in centri culturali fra i più attivi di Berlino, Londra e Milano trattando insieme al Pittorico, Pop, Minimal, Arte Concettuale, Video Art, Design Industriale.

L'esposizione 'I residui dei sogni' di Joseph Zicchinella - che insegna disegno e storia dell'arte nell'istituto superiore statale per la Moda "M.Sanmicheli" di Verona e il cui percorso artistico nel 2021 è stato documentato dall'istituto della enciclopedia italiana Treccani - farà tappa, nei prossimi mesi, anche nelle sedi associate della Jelmoni studio Gallery di Londra e Berlino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA