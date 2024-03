Allaccio abusivo a rete idrica per irrigare frutteto, 3 denunce

Avevano realizzato un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica per irrigare i loro frutteti.

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Melicucco per il reato di furto di acqua.

I militari, durante un un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso i tre soggetti, tutti residenti a Melicucco, mentre erano impegnati ad irrigare il loro campo pieno di alberi da frutto. L'allaccio abusivo di questo genere, è stato spiegato, aggrava il reato e le pene previste in quanto commesso su un bene destinato a pubblico servizio o pubbliche autorità.

L'intervento che ha interrotto il perdurare dell'attività illegittima ripristinando le dovute condizioni di normalità, si inserisce in un'azione di contrasto al furto di risorse idriche nella Piana di Gioia Tauro.



