Giornalisti: riconoscimento alla carriera a Pino Nano

A Pino Nano, giornalista, scrittore ed autore televisivo, é stato assegnato il Premio alla carriera per il giornalismo nell'ambito della prima edizione del "Premio letterario Roma International". Il riconoscimento è stato consegnato a Nano nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro Ghione di Roma, alla presenza di scrittori, saggisti, poeti, artisti e critici provenienti da tutta Italia.

"Un premio alla carriera, per giunta nel cuore di Roma, alle spalle del Vaticano, dove ho lavorato per tanti anni - dice Pino Nano - mi riempie di orgoglio. E nell'anno in cui la Rai festeggia i 70 anni della nascita della televisione e i 100 anni della radio vorrei dedicare questo riconoscimento alla mia redazione di origine, la sede Rai della Calabria, dove 42 anni fa ho incominciato a fare il cronista radiotelevisivo. Un premio che dedico ai miei vecchi capiredattori, a tutti i miei compagni di lavoro, nessuno escluso, e ai tecnici che mi hanno accolto e accompagnato nel mio lavoro quotidiano".

É stato il presidente della giuria, il giornalista Gianni Garrucciu, a spiegare le motivazioni del premio a Pino Nano.

"Per i suoi oltre 40 anni - ha detto Garrucciu - di giornalismo radiotelevisivo. Per i suoi saggi dedicati alla storia sociale della Calabria, che è la sua terra di origine. Per la forza emotiva dei suoi due film dedicati al fenomeno Natuzza Evolo, la donna che a Pasqua viveva il mistero delle stigmate e che, grazie agli speciali della Rai, è diventata oggi un fenomeno mediatico di dimensioni internazionali".

Il "Premio Letterario Roma International", ha affermato l'animatore e fondatore, del riconoscimento, Roberto Sarra, "nasce con lo scopo di scoprire nuovi talenti e, soprattutto, di dare lustro agli autori già affermati in Italia e all'estero, portando nella Città eterna, da sempre culla di cultura, autori provenienti da ogni parte del mondo e stimolando gli artisti a nuove creazioni ispirate dalle bellezza che la città stessa esprime".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA