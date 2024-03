Calcio: il Cosenza ha esonerato l'allenatore Fabio Caserta

Il Cosenza ha esonerato l'allenatore Fabio Caserta. La decisione è stata comunicata dalla società sul proprio sito.

"La Società Cosenza Calcio - è scritto nella nota - comunica di avere sollevato dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra Fabio Caserta. Al tecnico, che ha collezionato 30 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto".

La società ha reso noto che "nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico" e che l'allenamento di oggi è diretto dal tecnico della formazione Primavera Antonio Gatto.

Caserta paga i risultati negativi delle ultime giornate.

Nelle ultime 4 gare, il Cosenza ha perso in casa con Sampdoria e Catanzaro e pareggiato in trasferta col Parma e in casa col Cittadella. Due punti che hanno portato i rossoblu a 4 punti dai playout per non retrocedere in serie C.

Sabato prossimo il Cosenza è atteso all'impegno contro la Ternana in trasferta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA