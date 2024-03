Anziana a San Sosti precipita in un dirupo e muore

Una donna di 76 anni, della quale non sono state rese note le generalità, é morta a San Sosti dopo essere caduta in un dirupo, precipitando per alcuni metri. L'incidente é accaduto nella tarda serata di ieri in località "Macellara" del centro del Cosentino.

Il corpo dell'anziana è stato recuperato dai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme al personale del 118 ed ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, ai quali si erano rivolti i familiari della donna dopo il suo mancato rientro a casa.

L'ipotesi che viene fatta dagli investigatori è che la donna, che si trovava in campagna per effettuare lavori agricoli in un terreno di sua proprietà, sia finita accidentalmente nel dirupo dopo avere perso l'equilibrio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA