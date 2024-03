Sorpresi a smaltire illecitamente rifiuti, tre denunce

Sono stati sorpresi, in due distinte circostanze, mentre sversavano illecitamente rifiuti speciali e materiale inerte sul suolo in assenza di autorizzazioni. Tre persone di età compresa tra i 42 e i 58 anni sono state denunciate dai carabinieri a Reggio Calabria. I militari, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno prima individuato in un terreno privato in contrada Placa due persone che, a bordo di un autocarro intestato all'azienda intestata a uno di loro, erano intenti a sversare un in gente quantitativo di rifiuti in assenza di qualsiasi autorizzazione. Subito dopo, nello stesso contesto di attività, i carabinieri hanno sorpreso una terza persona, titolare di un'impresa edile impegnata a smaltire illecitamente altri rifiuti speciali e materiale inerte all'interno di un terreno di sua proprietà in contrada Sella S.

Giovanni di Mosorrofa, adibito a deposito della propria impresa.

All'interno dell'appezzamento è stato trovato anche uno scooter risultato oggetto di furto. All'imprenditore è stato contestato anche il reato di ricettazione.

I mezzi utilizzati per il trasporto del materiale di risulta sono stati posti sotto sequestro.



