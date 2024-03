Vìola divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato

Ha seguito la moglie, dalla quale era stato allontanato, fino alla stazione dei carabinieri dove la donna era stata convocata per ragioni di ufficio, incorrendo così nella violazione della misura del divieto di avvicinamento cui era stottoposto. Un uomo di 63 anni di Verzino è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e posto ai domiciliari.

La consorte del sessantreenne, una casalinga di cinquantacinque anni, dopo anni di soprusi e violenza, fisica e verbale, aveva trovato la forza, a gennaio scorso, di denunciare il marito nei confronti del quale era stato emesso un provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Una misura che impone al destinatario di non avvicinarsi per alcun motivo alla vittima.



