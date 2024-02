Un 31enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla statale 106, a Isca Sullo Ionio. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale l'uomo viaggiava è uscita di strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno provveduto ad estrarre la vittima dalle lamiere. Gli accertamenti sulla dinamica sono condotti dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA