Viola divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 41enne

Un quarantunenne di Cosenza è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per la violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.

L'uomo, infatti, è stato sorpreso dai militari della stazione Cosenza Centro, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, all'interno dell'abitazione della madre malgrado il divieto di avvicinamento e comunicazione con la donna cui era sottoposto dal 4 gennaio 2023.

La misura cautelare gli era stata imposta in quanto era stato ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Il quarantunenne è stato condotto nel carcere di Cosenza.



