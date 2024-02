Controlli ambientali carabinieri in provincia di Vibo, 3 denunce

I carabinieri hanno effettuato controlli ambientali su vasta scala in provincia di Vibo Valentia nell'ambito di un'operazione denominata "Black Water" e disposta dai vertici regionali dell'Arma territoriale e forestale con il coordinamento del Procuratore della Repubblica, Camillo Falvo.

All'attività hanno preso parte, oltre ai militari territoriali e forestali, i Reparti speciali, ed in particolare l'ottavo Nucleo elicotteri, i Nas e i carabinieri "Tutela lavoro".

"I controlli effettuati - riferisce una nota stampa - hanno portato a risultati significativi sul piano della tutela ambientale specie dei luoghi in cui si trovano allevamenti zootecnici e vengono allevati animali per fini agricoli o di produzione. A Dinami un allevatore è stato denunciato per avere riversato, senza autorizzazione, centinaia di metri cubi di letame direttamente sul terreno. È stato individuato, inoltre, uno scarico non autorizzato di reflui liquidi provenienti dall'ovile. A Soriano Calabro un altro allevatore è stato deferito per smaltimento non autorizzato delle carcasse degli animali e per l'assenza del piano di spandimento degli effluenti zootecnici. Nello stesso allevamento, inoltre, i carabinieri del Nas hanno contestato al titolare violazioni amministrative per un importo di 1.500 euro per un deposito non autorizzato di latte privo dei requisiti igienico-sanitari. È stata disposta la sospensione dell'attività in attesa delle determinazioni dell'autorità sanitaria e l'area è stata sottoposta a sequestro.

A Rombiolo è stata sequestrata una condotta di scarico utilizzata abusivamente per sversare deiezioni animali con acqua bianche fino a defluire nel torrente Ruffa. L'attività è stata sospesa e il titolare denunciato per aver impiegato anche lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno".

L'operazione "Black Water" è la prosecuzione delle campagne ambientali già condotte nella provincia di Vibo "e va a consolidare ancora una volta - si aggiunge nel comunicato - l'unità d'intenti nel contrastare attivamente le violazioni ambientali e promuovere la salvaguardia dell'ecosistema locale".





