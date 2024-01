Operazione della Polizia a Catanzaro, 20 fermi

É in corso un'operazione della Polizia di Stato a Catanzaro, che sta eseguendo venti provvedimenti di fermo a carico di altrettante persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi.

I provvedimenti in esecuzione sono stati emessi dalla Dda del capoluogo calabrese. L'operazione viene condotta dalla Squadra mobile. I fermi si stanno eseguendo, in particolare, nel quartiere "Gagliano", ma l'operazione riguarda anche altre zone della città.

L'associazione finalizzata al traffico di armi contestata ad alcuni dei fermati è aggravata dal metodo mafioso. Contestati anche la detenzione ed il porto illegali di armi e munizioni ed altri reati in materia di stupefacenti.

Sono due le organizzazioni criminali, una operante nell'ambito della gestione del traffico di sostanze stupefacenti e l'altra dedita al traffico di armi, quest'ultima con l'aggravante mafiosa ma entrambe riconducibili a soggetti della zona nord della città di Catanzaro scoperte a seguito dell'operazione condotta dalla Squadra mobile di Catanzaro con il supporto di personale della Sisco di Catanzaro, dei Reparti Prevenzione Crimine, di unità cinofile della Questura di Vibo Valentia e del Quinto Reparto Volo della Polizia di Stato che ha portato all'emissione di 20 fermi di indiziato di delitto.

I provvedimenti eseguiti oggi scaturiscono da un'indagine coordinata dalla Dda, che si è sviluppata attraverso investigazioni di tipo tradizionale, attività tecniche, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri sul campo e servizi dinamici sul territorio. In particolare si è operata la ricostruzione dei ruoli dei presunti associati e individuati i vari ambiti di operatività assieme alle attività illecite, in particolare la disponibilità di un imponente numero di armi, 70, e munizioni. Sequestrati 33 chili di sostanze stupefacenti tra marijuana e hascisc nascosti in bidoni sotterrati in alcuni fondi in un'area extraurbana nella zona nord di Catanzaro. Tra le armi da fuoco lunghe e corte (da guerra e comuni) di diverso calibro, ci sono diversi kalashnikov e circa 7 mila munizioni.

Delineate anche struttura e modus operandi dell'associazione a delinquere attiva nella città di Catanzaro con attività di spaccio diffuso, nella zona nord del capoluogo, individuata anche come base operativa per la detenzione, l'occultamento, la preparazione, il confezionamento e lo smercio della sostanza stupefacente.

