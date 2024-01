Aggredisce con un bastone compagna e padre di lei, arrestato

Ha minacciato con un coltello la compagna e poi ha aggredito la donna ed il padre di lei con un bastone. Per questo, un 34enne di Reggio Calabria, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati commessi in presenza di minori e lesioni personali aggravate.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti nell'abitazione della vittima dopo una telefonata al 113. La donna, che era insieme al padre, ha raccontato che poco prima, mentre si trovava in casa, era stata minacciata dal compagno con un grosso coltello da cucina, alla presenza di una dei suoi quattro figli minori. L'uomo le aveva anche sottratto il telefono cellulare.

Approfittando dell'assenza dell'uomo, la donna è riuscita ad allontanarsi con i figli, per recarsi dalla zia, in una vicina abitazione, ed è stata raggiunta in strada dal padre. Mentre i due erano insieme è giunto, a bordo di un'auto, il compagno della donna che ha tentato di colpirla con un bastone, ma l'intervento del padre non glielo ha permesso. L'uomo ha quindi colpito per tre volte con delle testate il padre della compagna, facendolo cadere a terra.

Dopo il racconto della vittima, gli agenti si sono messi alla ricerca dell'uomo, rintracciandolo nella sua abitazione dove sono stati trovati il bastone ed il coltello utilizzati poco prima, oltre a 24 cartucce di fucile di vario calibro.

Entrambe le vittime hanno denunciato formalmente quanto accaduto e, il padre della donna è stato trasportato in ospedale e curato per la frattura del setto nasale, con una prognosi di circa un mese.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del 34enne e ne ha disposto la traduzione nella Casa circondariale di Arghillà.



