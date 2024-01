A Capodanno carabinieri donano farmaci e cibo a donna indigente

Un gesto di solidarietà e vicinanza ha caratterizzato la notte di San Silvestro per i carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria. La sera di Capodanno, l'ultima del 2023, dedicata generalmente a festeggiamenti e scambi di auguri, infatti, alla centrale operativa dell'Arma è arrivata la telefonata di un uomo che, dichiarando di versare in serie difficoltà economiche, ha riferito di non avere le possibilità di acquistare dei farmaci regolarmente prescritti per la propria madre malata.

Inviata una pattuglia a casa dell'uomo per constatare la situazione, i militari si sono recati subito dopo nella farmacia più vicina dove hanno acquistato i medicinali prescritti all'anziana donna. In un adiacente esercizio commerciale, inoltre, hanno comprato anche alcuni generi alimentari per assicurare a madre e figlio un pasto caldo per la serata.





