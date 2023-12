Sequestrati nel Catanzarese 1,5 quintali di prodotti pirotecnici

Oltre 478 mila articoli pirotecnici per un totale di 1.500 chili e più di 127 mila articoli natalizi pericolosi per la salute sono stati sequestrati dai i finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme nell'ambito di una serie di controlli in diversi locali commerciali. 'attenzione, allo scopo di individuare e togliere dal mercato potenziali materiali pericolosi, si è concentrata su 5 attività commerciali gestite da soggetti di nazionalità cinese che esponevano per la vendita, tra le altre cose, sia articoli pirotecnici che addobbi natalizi. Gli accertamenti si sono focalizzati sui requisiti di sicurezza e sul possesso dei titoli autorizzatori per la vendita degli articoli pirotecnici, procedendo ad ispezionare anche i magazzini, all'interno dei quali sono stati trovati i fuochi d'artificio posizionati in pericolose condizioni di sicurezza, poiché stoccati accanto a materiali altamente infiammabili.

Immediati sono scattati il provedimento di sequestro d'urgenza e la denuncia di tre persone. Successivamente, altri prodotti pirotecnici sono stati sequestrati nell'abitazione di un cittadino lametino che li deteneva all'interno di un magazzino privato per poi venderli abusivamente. Posti sotto sequestro, inoltre, addobbi e luci natalizie ritenuti pericolosi per la salute perché carenti di informazioni fondamentali per la commercializzazione secondo la normativa di settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA