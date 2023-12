Occhiuto sente Tim su Abramo CC, proroga contratti per 3 mesi

Ci sarà una proroga dei contratti di tre mesi per i lavoratori della Abramo Customer Care. E' quanto si è appreso da fonti qualificate.

Secondo quanto si è potuto sapere la decisione dell'azienda è stata resa nota dopo che tra ieri e oggi, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha avuto diverse interlocuzioni con Tim. E nel tardo pomeriggio di oggi l'azienda ha comunicato al governatore che ci sarà la proroga. La Regione Calabria, è stato assicurato dalle fonri, continuerà a lavorare nelle prossime settimane al fine di trovare una soluzione strutturale per il futuro dei lavoratori, Per 493 dipendenti, in servizio nelle sedi di Catanzaro, Montalto Uffugo, Crotone e Palermo, era stata annunciata nei giorni scorsi la in cassa integrazione a zero ore a partire del primo di gennaio del 2024.





