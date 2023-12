Occhiuto,'costruzioni abusive della 'ndrangheta vanno distrutte'

"Oggi segniamo questo giorno con i migliori colori, perché sono quelli quelli di una Calabria che distrugge ciò che la 'ndrangheta ha costruito abusivamente, di una Calabria che grazie alla sinergia tra i più livelli istituzionali distrugge la ndrangheta". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine della demolizione del palazzo Mangeruca, l'ecomostro confiscato alla 'ndrangheta e presente da decenni nella frazione Torre Melissa di Melissa, in provincia di Crotone. All'abbattimento della struttura, realizzata un quarantennio addietro, prevista intorno a mezzogiorno, presenzieranno, oltre al governatore calabrese, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Teo Luzi.

"Qui hanno svolto il lavoro straordinario - ha aggiunto Occhiuto - i carabinieri, la Prefettura quindi tutte le istituzioni coinvolte. Un lavoro che dimostra che lo Stato in Calabria è più forte della 'ndrangheta, più forte della prepotenza dei poteri criminali. E' bello abbattere un immobile costruito dalla 'ndrangheta ed anche abusivo. Gli immobili della 'ndrangheta - ha aggiunto - vanno rivalutati quando si può fare.

Quando invece sono costruiti abusivamente come tutti gli abusi edilizi vanno abbattuti. La Regione ha finanziato questo abbattimento per creare un' area camper e finanzierà tutti gli abbattimenti degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e di rivalutare le aree".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA