Torna a Catanzaro "A farla amare comincia tu", dal 22 al 30

″A farla amare comincia tu″, la rassegna musicale e culturale ideata e diretta da Antonio Pascuzzo, animerà anche quest'anno le festività natalizie a Catanzaro con spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, ed iniziative che si svolgeranno tra il 22 e il 30 dicembre.

Il programma della manifestazione, inserita nel più ampio cartellone predisposto per le festività dall'Amministrazione comunale, denominato "Finalmente Natale", è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale, oltre a Pascuzzo, hanno preso parte il sindaco, Nicola Fiorita, e gli assessori Donatella Monteverdi e Antonio Borelli.

"Si tratta - ha detto Fiorita - di un programma concepito in chiave ottimistica. Vogliamo regalare alla città un Natale che sia il più piacevole possibile. Siamo già partiti bene e 'a favore di vento'. Basta ricordare il successo delle iniziative che abbiamo organizzato per la festività dell'Immacolata.

L''isola pedonale sarà costruita sulle esigenze dei commercianti, ma anche di tutti coloro che vogliono godersi il corso cittadino".

″Nel disegnare la programmazione di questa edizione - ha affermato Pascuzzo - abbiamo deciso di proseguire il percorso tracciato lo scorso anno. Un mix di grandi concerti e produzioni originali che evidenzieranno le virtù di tanti artisti catanzaresi di talento. La rassegna si concluderà, infatti, con la seconda edizione della 'Nakalaika', la processione serale che ha l'ambizione di diventare un appuntamento fisso del Natale catanzarese″.

Nel corso della processione, che partirà dal complesso monumentale del San Giovanni per concludersi a Villa Margherita, si esibiranno artisti come Eman, Enzo e Ivan Colacino, lo stesso Antonio Pascuzzo e i Neri per caso.

Il 28 dicembre, alle 21, in una location ancora da definire, andrà in scena ″Diventerò me stesso - il racconto″, un dialogo intimo, fra musica e parole, tra Ron e il giornalista Cosimo Damiano Damato. Lo stesso giorno, alle 23, l'Oratorio della chiesa del Rosario ospiterà l'unica data italiana dell'artista portoghese Lula Pena.

Un altro appuntamento significativo è in programma il 29 dicembre, alle 21, con il concerto di Alan Sorrenti a Villa Margherita.



