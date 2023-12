Teatro: otto spettacoli per rassegna a Corigliano Rossano

È stato presentato, nel corso di una conferenza stampa, il cartellone della nuova stagione teatrale della città di Corigliano Rossano nell'ambito della "Rassegna L'AltroTeatro-On Stage Metropol".

Dal 28 gennaio al 9 maggio il cinema teatro Metropol ospiterà otto appuntamenti all'insegna della grande drammaturgia, senza dimenticare, però, il divertimento e il puro spettacolo. Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei, e poi commedie e un grande musical: questi gli ingredienti del cartellone ideato da "L'Altro teatro". Ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica italiana, con il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri.

"Siamo felici - ha detto Isabella Cicero, titolare del cinema teatro Metropol - di essere partner di questo progetto.

Accogliamo un'importante stagione teatrale grazie al direttore artistico Gianluigi Fabiano, che è riuscito a porre la cultura quale centro di interesse del nostro territorio".

"Presentiamo una stagione, frutto di un bando pubblico, in sinergia con il Metropol e l'Altro Teatro - ha detto l'assessore alla Cultura Alessia Alboresi - di grande spessore e con un'offerta di spettacoli variegata, dalla nicchia più strettamente culturale al grande nome attrattivo, fino alla commedia più leggera e divertente, con un preciso impegno che prendiamo come Amministrazione, che è quello di calmierare i prezzi per consentire ad una vasta platea di poter accedere alla visione delle divere opere senza dover affrontare costi proibitivi, dopo la positiva esperienza dello scorso anno che ha riscosso grande successo di pubblico".

"La stagione teatrale - afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi - torna anche quest'anno con un cartellone che vanta alcuni dei protagonisti più celebri e apprezzati dell'arte scenica nazionale. Sono convinto che l'investimento sulla cultura crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l'intera società e di promozione del territorio, e costituisca un elemento di identità, di crescita e di coesione sociale da promuovere soprattutto tra i giovani e nelle famiglie".



