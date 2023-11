Trovati in possesso di richiami vietati,denunciati 6 cacciatori

Sono stati trovati in possesso di richiami acustici elettromagnetici vietati dalla legge, riproducenti, in particolare, il verso del tordo e dell'allodola. Sei cacciatori residenti nel lametino e in provincia di Cosenza sono stati denunciati dai carabinieri forestali del Gruppo di Catanzaro. I militari, nell'ambito dei servizi antibracconaggio svolti in due località nei comuni di Lamezia Terme e Nocera Terinese, in collaborazione con le guardie ecozoofile dell'associazione Fare Ambiente, hanno sequestrato i richiami e sei fucili e diverse decine di cartucce di vario calibro.

I controlli sono stati intensificati in corrispondenza con la fase di apertura della stagione venatoria con lo scopo di reprimere ogni forma di illegalità ambientale e di tutelare la fauna selvatica.



