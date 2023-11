Maltratta e picchia ex marito,divieto avvicinamento per donna

Avrebbe maltrattato e malmenato l'ex marito non essendosi rassegnata alla fine del loro matrimonio. Ad una donna gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno notificato un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa emessa dal Gip di Vibo Valentia su richiesta della Procura.

A seguito della denuncia presentata dall'uomo, che ai poliziotti ha riferito continue aggresioni da parte dell'ex compagna a base di schiaffi, graffi, morsi, lancio di oggetti, anche in presenza dei figli minori e, persino, sul luogo di lavoro del marito, gli investigatori della sezione specializzata per i reati contro la persona, in danno dei minori e sessuali, hanno avviato le indagini accertando che in una occasione, la donna, evidentemente in preda all'ennesimo raptus di gelosia e risentimento, ha anche fatto trovare al marito gli indumenti ridotti a brandelli poiché completamente tagliati.

I riscontri acquisiti dagli investigatori, anche attraverso alcune testimonianze, hanno portato all'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa prescrivendo alla donna di mantenere una distanza di 250 metri dall'uomo e dai luoghi da luiabitualmente frequentati, vietando, inoltre, qualsiasi forma di comunicazione anche per interposta persona.



