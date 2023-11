Scoperte 500 piante di canapa indiana a Reggio Calabria

I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, insieme a quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno trovato una coltivazione di circa 500 piante di canapa indiana con un'altezza media di 2 metri, servita da un sistema di irrigazione temporizzato. La piantagione è stata localizzata in un fondo in stato di abbandono in località Catona.

Dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, la piantagione è stata totalmente distrutta su disposizione dell'autorità giudiziaria reggina.



