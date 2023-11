Armi e droga, arsenale scoperto e sequestrato a Reggio Calabria

Otto pistole e due fucili ma anche centinaia di munizioni e sostanza stupefacente. E' l'arsenale scoperto dalla Squadra mobile di Reggio Calabria a Gallico superiore, periferia nord di Reggio Calabria. Il blitz, coordinato dalla Dda, è scattato nell'abitazione di un 38enne arrestato e posto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, perché sorpreso a custodire le armi clandestine e per detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti hanno sequestrato una Glock, una semiautomatica Feg, una Bbm originariamente a salve e poi modificata, due Beretta, una semiautomatica Sig Saver, una semiautomatica Walther modello Pp e una pistola ad aria compressa. Trovate anche oltre 500 munizioni e due fucili, uno dei quali a canne giustapposte mozze e calcio tagliato e l'altro monocanna. Buona parte delle armi era perfettamente funzionante. Pistole e fucili, infatti, erano pronti all'uso.

Nel corso della perquisizione, infine, la squadra mobile ha trovato anche della sostanza stupefacente: 111 grammi di marijuana, conservata all'interno di un sacco di colore bianco e 15 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri di alluminio.

Successivamente all'arresto, il 38enne è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per risalire all'identità dei soggetti per conto dei quali la persona arrestata deteneva le armi che sono state affidate alla polizia scientifica nel tentativo di capire se siano state utilizzate per commettere reati.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA