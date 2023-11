Camion nettezza urbana in fiamme a Cetraro, si sospetta dolo

Un camion per la raccolta dei rifiuti, a Cetraro, di proprietà della società "Ecologia oggi", ha subito gravi danni a causa di un incendio di cui si sospetta l'origine dolosa.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Paola, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona.

Il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, in una dichiarazione, ha parlato di "chiaro episodio criminale. Tutto il comprensorio, non solo Cetraro - ha aggiunto Cennamo - ha bisogno di rinforzi per i presidi di legalità e di nuovi uomini e mezzi per le forze dell'ordine. Cetraro sta compiendo enormi sacrifici per l'affermazione della legalità e del rispetto delle regole".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA