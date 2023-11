Abbandono illegale rifiuti, 4 denunce dei carabinieri a Stilo

I carabinieri di Stilo hanno denunciato in stato di libertà quattro persone sorprese mentre abbandonavano illegalmente rifiuti lanciandoli, in alcuni casi, dai finestrini delle loro automobili.

In altre occasioni le persone denunciate sono state sorprese mentre abbandonavano illegalmente rifiuti ingombranti come pneumatici, lavatrici, frigoriferi, materiale edili, mobili e parti di autovetture.

Alcuni dei responsabili sono stati individuati grazie alle immagini registrate dei sistemi di videosorveglianza. Ad altri si è risaliti dopo che su un vecchio paraurti trovato tra i rifiuti risultava ancora impressa, anche se non più presente, la targa del veicolo al quale apparteneva. Oppure grazie al numero della partita Iva o al nome della società che compariva sui timbri trovati in mezzo ai rifiuti.

Dagli accertamenti condotti dai carabinieri è emerso che le quattro persone denunciate sono rappresentanti di altrettante imprese. Elevate anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di settemila euro.



