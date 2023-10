Ferrovie: Rfi, gara per elettrificazione tratta Sibari-Crotone

Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, ha avviato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di "Elettrificazione della tratta Sibari-Crotone della linea ferroviaria Metaponto-Reggio Calabria Centrale" (Lotto 2A). La gara ha un valore di circa 47 milioni di euro finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"L'intervento consiste - è detto in una nota di Rfi - nella realizzazione di circa 112 chilometri di elettrificazione dell'esistente tratta Sibari - Crotone, mediante la realizzazione di 8 sotto stazioni elettriche in media tensione e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria, completando in tal modo i lavori propedeutici di allestimento dei pali già in corso di esecuzione lungo la linea a partire dal 2018.

La gara rappresenta la seconda delle tre procedure di affidamento previste per realizzare i tre lotti funzionali dell'articolato progetto d'investimento 'Potenziamento Collegamento Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Jonica' approvato dal Commissario Straordinario di Governo con Ordinanza n.4 del 25 settembre 2023. Per il completamento dell'opera è stato nominato come Commissario straordinario di governo Roberto Pagone".

"L'elettrificazione - riporta ancora la nota - contribuirà ad uniformare le caratteristiche della rete ferroviaria calabrese in termini di sistemi di trazione, consentendo così l'esteso utilizzo dei nuovi treni elettrici, e a creare le condizioni per migliorare la qualità dei collegamenti con le aree del litorale ionico a forte vocazione turistica. Inoltre, il processo di elettrificazione delle linee ferroviarie contribuisce a ridurre le emissioni inquinanti e il loro impatto sul clima".



