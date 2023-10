Il Capodanno della Rai in tv, da Crotone con Amadeus

Il Capodanno della Rai approda in Calabria. Sarà Crotone, infatti, quest'anno la location di "L'anno che verrà", il tradizionale appuntamento condotto da Amedeus su Rai 1, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, per salutare il 2023 e festeggiare l'arrivo del 2024. L'ufficializzazione è arrivata dopo la firma della convenzione biennale tra la Rai, attraverso la consociata Rai Com, e la Fondazione Calabria Film Commission. Lo spettacolo sarà allestito in piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città pitagorica, e verrà realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone.



