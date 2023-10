Cagnolino tra i rifiuti, adottato da dronista che l'ha trovato

"Questa è una storia a lieto fine. Se guardate bene in quest'immagine, che ritrae una discarica abusiva, non ci sono solo rifiuti di ogni tipo, ma anche un cagnolino". É la storia che viene raccontata, con un post, corredato da una foto, sul suo profilo Facebbok, dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

"La foto - aggiunge Occhiuto - è stata scattata oggi a San Procopio, nel Reggino. I nostri dronisti stavano monitorando il territorio e dopo avere rilevato l'ennesimo immondezzaio a cielo aperto, non hanno potuto fare a meno di notare questo cucciolo che vagava da solo alla ricerca di cibo. Ma la parte bella di questa storia é che da oggi questo cagnolino ha una casa perché è stato adottato direttamente dal dronista che l'ha trovato".

"Sono orgoglioso - scrive ancora il Governatore - di tutti coloro che stanno lavorando duramente nell'operazione 'rifiuti, tolleranza zero'. Lo sono per il lavoro che fanno, ma anche per le persone che ogni giorno dimostrano di essere.

Semplicemente straordinarie".



