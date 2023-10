Stalking: perseguita l'ex compagna, ai domiciliari 42enne

Avrebbe perseguitato per mesi l'ex compagna per costringerla a riprendere la relazione, arrivando al punto di aggredirla e picchiarla e metterle a soqquadro la casa. É il motivo per il quale i carabinieri della Stazione di Gizzeria hanno arrestato e posto ai domiciliari un quarantaduenne, con l'accusa di atti persecutori, lesioni e danneggiamento.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica. Per l'uomo è stata anche disposta l'applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini dei militari sono iniziate dopo la denuncia presentata dalla donna, che ha riferito delle persecuzioni cui era sottoposta ad opera dell'ex compagno, che le aveva anche danneggiato, in occasione dell'incursione nella sua abitazione, il televisore ed il telefono cellulare.

Dall'attività investigativa è emerso, tra l'altro, che il comportamento del quarantaduenne aveva ingenerato nella vittima uno stato di paura tale da alterarne, in modo incisivo, le abitudini quotidiane.



