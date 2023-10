Coltivava piantagione di canapa indiana, arrestato 24enne

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cardeto e da quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, nel corso di un servizio perlustrativo delle aree aspromontane. Il giovane è accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, attirati dal forte odore emanato da infiorescenze lasciate ad essiccare all'interno di un casolare abbandonato in località Lamberta di Cardeto, hanno sorpreso il giovane intento ad effettuare operazioni di cimatura di alcune piante di canapa.

Nella disponibilità del 24enne, i carabinieri hanno trovato 15 chili di marijuana, custoditi in sacchi di plastica e pronti per essere immessi nel mercato illegale della droga.

I successivi accertamenti hanno portato alla scoperta, a poca distanza e ben occultate tra rovi e arbusti, di circa 300 piante di canapa indiana.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.





