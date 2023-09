Incendio danneggia coro ligneo del '700 della chiesa di Aieta

Un incendio scoppiato nella notte, provocato probabiulmente da un cattivo funzionamento dell'impianto elettrico, ha pesantemente danneggiato il coro ligneo del 1700 della Chiesa Santa Maria della Visitazione di Aieta, piccolo comune in provincia di Cosenza.

Il rogo ha ridotto in cenere anche alcune suppellettili, mentre sembrano al momento scongiurati danni al quadro della Vergine, anch'esso antico, dal quale deriva il nome della chiesa di Aieta.

Il fumo denso, sprigionatosi dal legname ha annerito le pareti, vanificando così alcuni lavori di sistemazione dell'edificio religioso terminati appena un anno fa.

I danni complessivi sono in fase di quantificazione mentre sulle cause dell'incendio sono al lavoro tecnici dei vigili del fuoco che, con una squadra del distaccamento di Scalea, sono intervenuti ieri notte per lo spegnimento e per la messa in sicurezza dell'edificio religioso. La prima ipotesi formulata condurrebbe a un malfunzionamento dell'impianto elettrico.





