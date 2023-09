Comune Catanzaro, definizione agevolata 8 mln ad Agenzia entrate

La Giunta comunale di Catanzaro, su proposta dell'assessore al Bilancio Marina Mongiardo, ha approvato la delibera di adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ed alla conciliazione giudiziale "in relazione ai giudizi in materia di Iva e Irap - è detto in un comunicato dell'ufficio stampa dell'ente - ereditati dalla precedente Amministrazione riguardanti il pagamento all'Agenzia delle entrate della somma complessiva di 8 milioni e 203 mila euro".

"Con la deliberazione odierna - si aggiunge - il Comune provvederà a saldare i conti con l'Amministrazione finanziaria mediante il pagamento del 90 per cento delle imposte richieste per Iva 2012-2015 e Irap 2013-2015, per l'importo complessivo tre milioni e 485 mila euro. Nonché attraverso il pagamento dell'importo di quasi 828 mila euro per l'imposta e gli interessi per IVA 2016, con abbattimento e conseguente risparmio di imposte, sanzioni e interessi per l'importo totale di 3 milioni e 889 mila euro. L'estinzione del debito avverrà in 20 rate trimestrali, in un arco temporale di 5 anni".

"Si definisce così - sostiene, in una dichiarazione, l'assessore Mongiardo - la situazione più difficile e gravosa dal punto di vista finanziario che abbiamo dovuto affrontare sin dai primi giorni del mandato amministrativo e in relazione alla quale la Giunta ha ritenuto di dover adottare il provvedimento più adeguato a tutelare l'interesse pubblico e della cittadinanza di Catanzaro. Si tratta di un provvedimento che peserà sulle casse comunali, ma che si è reso necessario per scongiurare il maggiore rischio di un'insostenibile esposizione finanziaria dell'Amministrazione derivante dai potenziali esiti negativi del contenzioso che ci è stato consegnato e che scaturisce da alcune incaute decisioni assunte dall'Amministrazione precedente".



