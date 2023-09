Notte piccante a Catanzaro, successo per la prima serata

Successo a Catanzaro per la serata inaugurale de "La Notte piccante". In migliaia hanno invaso il centro storico del capoluogo calabrese in occasione del primo dei tre giorni della kermesse tra musica, cultura, arte e delizie enogastronomiche.

Nelle vie e piazze di Catanzaro saranno presenti 40 cantine calabresi ognuna delle quali con propri sommelier. Insieme al Morzello ci saranno tantissimi prodotti ed eccellenze locali, che sarà possibile degustare nei diversi punti food all'aperto.

Il tutto in un'atmosfera di convivialità e socialità. Oltre alla pietanza catanzarese per eccellenza, infatti, sarà possibile degustare pizze piccanti, panini, e ricette tipiche calabresi. Stasera, in Piazza Prefettura, lo showcooking di Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger italiana, fondatrice del sito internet "Giallo Zafferano". A seguire il cabaret di Zelig con Rocco Barbaro e di artisti locali come Tonino Pironaci, il duo Rino e Giulio e Ivan Colacino. Mentre sulla terrazza del San Giovanni, la scena andrà ad Armonie d'arte festival con "Equinozio d'autunno" e, in seconda serata, Marco Travaglio presenterà i suoi due ultimi libri "il Santo" e "Scemi di guerra". Per coloro che vorranno scoprire il patrimonio storico artistico della città sarà possibile visitare Palazzo Grimaldi oggi sede della Camera di Commercio, le gallerie del San Giovanni e il teatro Politeama. Non mancherà la musica itinerante dei Funkasin, degli Otto più e dei Tilliband. In piazza Politeama spazio alla moda e alla bellezza con Denise Martino "Venere d'Italia" che sfilerà con i gioielli di Michele Affidato, testimonial dell'evento Denny Mendez. Per i più piccoli, invece, Galleria Mancuso si trasformerà in una area dedicata interamente a loro. E Villa Margherita si trasformerà in una discoteca all'aperto. Domani, per il gran finale de "La Notte Piccante", la squadra degli artisti di cabaret si arricchirà con i "Cinghios Group". Mentre a piazza Prefettura ci sarà un con Il regista del film "Vengo Anch'io" Giorgio Verdelli dedicato alla vita di Enzo Jannacci. In piazza Politeama concerto a cura dell'orchestra dell'istituto Superiore di studi Musicali Tchaikovsky.



