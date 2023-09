Calcio: presentato staff area tecnica "Lfa Reggio Calabria"

"Sento una grande responsabilità, ma sono felice di essere qua. Riguardo il modulo, é secondario parlarne in questo momento. Il primo obiettivo, comunque, è quello di creare una squadra equilibrata e ben messa in campo". Lo ha detto Bruno Trocini, allenatore della "Lfa Reggio Calabria", la squadra che rappresenterà la città dello Stretto nel prossimo campionato di calcio di serie D dopo il fallimento della "Reggina 1914", nel corso della conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico della società.

"Vedo i ragazzi - ha aggiunto Trocini - motivati. Giocare con la Reggina comporta un grande senso di responsabilità. Ci aspetta un mese e mezzo decisivo. Poi vedremo cosa ci dirà il campionato".

All'incontro con i giornalisti, svoltosi nel centro sportivo "Sant'Agata", hanno partecipato anche il direttore sportivo, Maurizio Pellegrino, ed il direttore dell'Area tecnica, Giuseppe Bonanno. "Arriviamo al campionato - ha detto Pellegrino - sul filo di lana. Non è stato facile allestire una squadra in così poco tempo. Il nostro è un progetto importante. E vogliamo i tifosi al Granillo".

Secondo Giuseppe Bonanno, "ottobre è il mese decisivo. Ma siamo già al lavoro per la programmazione e la progettazione successiva".

L'esordio della "Lfa Reggio Calabria" in campionato, dopo che la squadra non ha potuto disputare le prime tre giornate, è fissato per domenica 24 settembre contro il San Luca sul campo neutro di Locri.



