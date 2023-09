Sbarcati 71 migranti da un veliero intercettato da Gdf

Sono arrivati al porto di Crotone a bordo del veliero con il quale erano partiti dalla Turchia circa una settimana fa i 71 migranti intercettati nella tarda serata da una unità navale della Guardia di finanza. Le fiamme gialle hanno individuato l'imbarcazione, una barca a vela di 12 metri, a circa 20 miglia a largo di Capocolonna e, dopo averla abbordata, l'hanno scortata fino al porto di Crotone.

Le operazioni di sbarco sono state condotte dall'Ufficio immigrazione della Questura. Tra i profughi ci sono 13 donne in fuga da Iran (3) ed Afganistan (10) insieme alle loro famiglie.

A Crotone, infatti, sono arrivati anche due minori iraniani e 11 minori afgani. Sono 27 gli uomini che provengono dall'Iran, 14 dall'Afganistan ed uno dall'Iraq. A bordo del veliero c'erano anche tre turchi.

Giunti nel porto di Crotone i migranti sono stati accolti dalla Croce rossa italiana che ha provveduto a rifocillarli e dare loro assistenza; le operazioni di controllo sanitario sono state eseguite dall'equipe dell'Ufficio vulnerabilità dell'Asp di Crotone costituito appositamente per le emergenze come gli sbarchi.

Le 71 persone sono state condotte al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto dove l'Ufficio immigrazione della questura stava contemporaneamente gestendo l'arrivo di 80 persone provenienti dall'hot spot di Lampedusa.



