Fermati i presunti autori dell'aggressione a Cassano Ionio

Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti autori del pestaggio avvenuto il 13 settembre scorso nella frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio ai danni di un 38enne già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cassano, coadiuvati dai militari della Stazione di Trebisacce, hanno sottoposto a fermo tre soggetti di età compresa tra i 27 e i 21 anni. L'aggredito aveva subito gravi lesioni e traumi estesi, rendendo necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale "Annunziata" di Cosenza.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Castrovillari, in meno di 48 ore hanno individuato, identificato, rintracciato e sottoposto a fermo P.L., di 27 anni, di Sibari, R.K. (26), originario di Sibari ma residente a Trebisacce e C.S. (21), di Trebisacce, tutti già noti alle forze di polizia.

I tre sono stati portati in carcere. La vittima ha riportato gravi lesioni personali, anche permanenti.



