Sequestrati due autolavaggi e una discarica illecita di rifiuti

Il personale della Guardia costiera di Catanzaro Lido ha sequestrato, nel corso di un'operazione finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente condotta nella frazione marina del capoluogo, due autolavaggi ed un'area adibita a discarica illecita di rifiuti.

Il sequestro degli autolavaggi, in particolare, è stato motivato dal fatto che le acque prodotte dall'attività dei due impianti, insieme a quelle derivanti dal lavaggio dei piazzali, venivano scaricate nella condotta fognaria comunale senza la prevista autorizzazione.

In più è stato accertato che il gestore di uno dei due impianti abbandonava su un terreno attiguo, esteso per oltre quattromila metri quadri, rifiuti speciali, pericolosi e non. Per questo motivo il titolare dell'autolavaggio è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

A carico dei titolari dei due autolavaggi sono state elevate inoltre una serie di sanzioni amministrative.



