Ad imbarcaderi di Villa S.G. con auto carica di droga, arrestata

Una donna residente in provincia di Reggio Calabria è stata arrestata dalla polizia di Stato a Villa San Giovanni dopo che aveva tentato d'imbarcarsi su un traghetto per la Sicilia con un'automobile nella quale erano nascosti tre panetti di cocaina del peso complessivo di quasi quattro chilogrammi.

A scoprire la droga, grazie anche al contributo del cane Kent, è stato il personale del Commissariato di Villa San Giovanni. Gli agenti insospettiti dal suo comportamento, hanno intimato alla donna di scendere dalla vettura.

Il controllo della vettura, effettuato con la collaborazione dell'unità cinofila, ha portato alla scoperta della droga, che era nascosta nel vano portabagagli della vettura. La donna é stata così arrestata con l'accusa di detenzione e trasporto illeciti di sostanze stupefacenti, aggravati dall'ingente quantità. Il Gip di Reggio Calabria, a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto, ha disposto per lei la detenzione domiciliare.



